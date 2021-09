E oficial! Noua listă a statelor cu risc a intrat în vigoare Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare duminica, iar printre tarile intrate in zona rosie se afla Bahamas si Liechtenstein. In zona galbena au intrat Bulgaria si Franta, dupa scaderea incidentei, dar si Republica Moldova, dupa cresterea numarului de cazuri. Spania, in schimb, a trecut in zona verde. Noua lista […] The post E oficial! Noua lista a statelor cu risc a intrat in vigoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare duminica, iar printre tarile intrate in zona rosie se afla Bahamas si Liechtenstein. In zona galbena au intrat Bulgaria si Franta, dupa scaderea incidentei, dar si Republica Moldova, dupa cresterea numarului de cazuri. Spania a…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de joi, 16 septembrie, hotararea privind actualizarea listei țarilor și teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, care a intrat in vigoare duminica dimineața. Principalele modificari sunt: in zona roșie au intrat: Grenada, Bahamas,…

- Astazi a intrat in vigoare lista țarilor cu risc epidemiologic, actualizata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, prin care țarile sunt clasificate pe coduri de culori (roșu, galben și verde), in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Bulgaria, care s-a aflat in zona roșie, a trecut…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, joi seara, lista statelor cu risc epidemiologic ridicat, iar printre tarile intrate in zona rosie se afla Bahamas si Liechtenstein. In zona galbena au intrat Bulgaria si Franta, dupa scaderea incidentei, dar si Republica Moldova, dupa…

- Franta si Spania vor opri, vineri, cu patru zile inainte de termenul limita, operatiunile de evacuare din Afganistan, potrivit news.ro. Franta va pune capat operatiunii de evacuare a oamenilor din Afganistan vineri seara, a declarat, joi, prim-ministrul Jean Castex la postul de radio RTL, potrivit BBC.…

- Azi, 1 August a intrat in vigoare noua lista a statelor considerate cu risc epidemiologic. Grecia, una dintre destinatiile de vacanta preferate de romani, a fost inclusa pe lista rosie, ca urmare a cresterii incidentei. Monaco, Maldive sunt și ele pe lista roșie. Lista a intrat in vigoare la miezul…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare incepand de duminica. Grecia e pe lista galbena, iar Spania pe cea rosie. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi hotararea referitoare la noua lista. Astfel, a fost actualizata lista tarilor/teritoriilor de…

- Ministrii europeni ai Finantelor urmeaza sa aprobe, marti, planurile de redresare pentru 12 state membre, inclusiv Italia, Spania si Franta, ceea ce va deschide calea pentru prima transa de granturi si imprumuturi din programul UE, destinat stimularii investitiilor. La reuniunea lor de la Bruxelles,…