E oficial: Karim Benzema se desparte de Real Madrid

- Cristiano Ronaldo a decis sa plece din Arabia Saudita inca din aceasta vara, dupa doar șase luni de contract. Starul portughez este gata sa renunțe la o avere și vrea sa-și termine cariera in Europa, la Real Madrid. Presa din Spania scrie și care este problema uriașa care pune in pericol aceasta mutare.…

- A fost o noua seara de vis in UEFA Champions League, iar in ultimele doua meciuri din sferturile competiției s-au marcat opt goluri. Numele formațiilor care au ajuns „in careul de ași” nu sunt o surpriza. Bayern Munchen și Benfica nu au avut forța sa intoarca rezultatele din tur in fața celor de la…

- Atacantul francez Karim Benzema, golgheterul Ligii Campionilor in sezonul trecut, cu 15 goluri, a ajuns la doar patru goluri marcate in actuala editie a competitiei, dupa reusita sa de miercuri seara, in meciul castigat de Real Madrid cu Chelsea (2-0), in sferturile de finala.Benzema, care a castigat…

- Real Madrid a dat de pamant cu marea rivala și s-a calificat in finala Cupei Spaniei, unde va infrunta Osasuna, pe 6 mai la Sevilla. Karim Benzema a fost omul meciului și a semnat primul sau hattrick intr-un „El Clasico”. Vinicius a marcat un gol și a dat o pasa senzaționala, dar i-a și scos […] The…

- Manșa secunda a „optimilor" UEFA Champions League s-a incheiat miercuri, 15 martie, cu meciurile: SSC Napoli – Eintracht Frankfurt 3-0, in tur 2-0, și Real Madrid – FC Liverpool 1-0, prin golul marcat de Karim Benzema, in minutul 78 (FOTO), in prima manșa 5-2. SSC Napoli și Real Madrid s-au calificat…

- Karim Benzema (35 de ani) a marcat golul de 1-0 in Real Madrid - Liverpool, apoi a fost schimbat din cauza unor dureri la glezna. Madrilenii s-au calificat in „sferturile” Ligii Campionilor, 6-2 la general contra „cormoranilor”. ...

- Karim Benzema (35 de ani), refacut dupa accidentare, are 6 goluri marcate in cele 7 dueluri cu Liverpool, iar sezonul trecut s-a dezlanțuit in eliminatoriile Ligii Campionilor, cu 10 reușite pentru Real Madrid. Atacantul francez s-a recuperat la timp pentru a nu-i lipsi lui Real Madrid in Liga Campionilor.…

- Karim Benzema (35 de ani), atacantul lui Real Madrid, are o accidentare la glezna și nu va juca impotriva lui Espanyol (sambata, ora 15:00). Caștigatorul Balonului de Aur din 2022 este la a opta accidentare din acest sezon. A ratat deja 13 meciuri din acest motiv. Potrivit AS.com, el nu va fi forțat…