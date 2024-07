Joe Biden se retrage de la alegerile prezidentiale 2024 spunand ca „este in interesul partidului meu și al țarii”. Presedintele american, in varsta de 81 de ani, era contestat de mai multe saptamani, analistii intrebandu-se daca este apt din punct de vedere fizic sa isi exercite functia pentru inca patru ani. Președintele a facut anuntul dupa o campanie de presiune care a durat saptamani intregi din partea liderilor democrați, a organizatorilor și a donatorilor, care vedeau tot mai mult ca nu exista nicio cale spre victorie atata timp cat actualul președinte, aflat in dificultate, ramane pe…