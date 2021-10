Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Andreea Banica este una dintre cele mai bogate vedete. De 27 de ani alaturi de Lucian Mitrea, cel ce ii este astazi soț, impreuna au facut primii bani din muzica, i-au investit in mici proiecte imobiliare, iar astazi se pot lauda cu propriul lor micro cartier de blocuri de locuințe. Au ridicat…

- Este oficial! Ioana Simion divorțeaza de Ilie Nastase. Soția fostului mare jucator de tenis a depus actele de divorț la Judecatoria Constanța in urma cu doar cateva zile. Cei doi nu și-au rezolvat problemele din casnicie, iar singura soluție pentru ei pare a fi desparțirea.Recent, Ioana Simion posta…

- O noua desparțire in showbiz. Dupa ce i-a mai dat o șansa lui Ilie Nastase, acum Ioana Simion, soția tenismenului a facut anunțul separarii. Vedeta marturisește ca rabdarea sa a luat sfarșit și ca nu mai poate continua in acest fel.

- O asistenta de la Spitalul Sf. Pantelimon din București a fost surprinsa in acest weekend in timp ce se odihnea preț de cateva minute intr-o cutie de carton pe post de scaun, pentru ca toate paturile și scaunele din spital sunt ocupate, se arata intr-o postare pusa de RO Vaccinare pe pagina de Facebook.…

- In luna martie a anului 2020, Denise Rifai a anunțat ca și-a dat demisia de la Realitatea Plus , postul de televiziune la care lucra de noua ani de zile. Nu a stat mult timp pe bara, caci in luna iulie 2020 a fost cooptata in familia Kanal D. Așadar, in octombrie 2020 a avut loc prima ediție a emisiunii„40…

- Potrivit unui Ordin al Comitetului național pentru Situații de Urgența, toți medicii rezidenți sunt chemați in spitale, incepand cu data de 5 octombrie. In documentul obținut de Europa FM se menționeaza ca ordinul ii vizeaza pe medicii specializați in medicina de urgența. Aceștia ar urma sa-și intrerupa…

- Nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc va avea loc joi, 15 septembrie la Constanța, acesta fiind unul dintre cele mai așteptate evenimente din aceasta toamna. Petrecerea va avea loc la un local de lux din Constanța și invitați de renume vor participa la nunta sportivei noastre cu afaceristul Toni Iuruc.…

- Fara sa vrea, fostul mare tenismen Ilie Nastase a anunțat cand va avea loc nunta Simonei Halep: pe 15 septembrie. Intrebat intr-un interviu acordat pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D ce face de ziua actualei soții, Ioana Simion, care implinește 46 de ani pe 15 septembrie, Nastase a spus ca participa…