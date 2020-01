Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis rechemarea lui Sorin Adrian Pirvulescu, consul general al Romaniei la Strasbourg, Republica Franceza, motivul fiind ca acesta nu si-a preluat postul, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptat proiectul de hotarare de guvern pentru eliberarea…

- In iunie 2018, Guvernul condus de Viorica Dancila l-a numit pe Adrian Parvulescu, fiul vitreg al lui Teodor Melescanu, in functia de consul la Strasbourg, intr-un lot de avansari pe criterii de nepotism. Anterior, Parvulescu a ocupat functia de consul in Luxemburg. Decizia Guvernului a fost semnata…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, l-a retras, oficial, pe Adrian Parvulescu, fiul vitreg al lui Teodor Melescanu, din functia de consul la Strasbourg. In realitate, Parvulescu nu mai ajunsese la post. Guverul Dancila i-a oferit functia in urma cu doi ani, insa fiul lui Teodor Melescanu a ramas angajat…

- Deputatul USR a postat un mesaj pe Facebook in care vorbeste despre doua personaje din politica " de care se pare ca pur si simplu nu putem scapa" , unul dintre acestia fiind chiar Teodor Melescanu care "capuseaza statul de mai bine de 50 de ani". „Teodor Melescanu refuza sa plece. Unde sa se duca…

- „Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 454/2018 privind rechemarea și numirea unui consul general, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018, se abroga”, prevede Hotararea care urmeaza sa fie luata in urmatoarea ședința de executiv. Articolul 3 din HG 454/2018…

