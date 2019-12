E oficial: Guvernul INTERZICE cumulul pensiei cu salariul

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul pentru modificarea OUG 114 pe care și-a asumat Guvernul raspunderea prevede oferirea de sporuri pentru cei care lucreaza in condiții periculoase sau vatamatoare de munca in valoare de 25% din salariul minim brut de baza, a anunțat miercuri șeful Cancelariei premierului Ionel Danca, anunța…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat miercuri ca Guvernul a aprobat cele trei proiecte de lege privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si modificarile OUG 114, trimitand deja Parlamentului solicitarea de convocare a celor doua Camere in fata carora isi va asuma raspunderea.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul a luat decizia de a-si angaja raspunderea in Parlament pe bugetul de stat pentru anul 2020 si pe modificarile aduse OUG 114, printre care interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat si inghetarea indemnizatiilor demnitarilor.

Sunt vizați pensionari care "mulg" bani din bugetul public, fiind angajați in institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, sau in regii autonome,...

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, vineri seara, la finalul sedintei de Guvern ca s-a discutat Memorandumul care vizeaza Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), s-au prezentat optiunile pe care le are Guvernul, dar nu s-a concretizat niciun act normativ. Danca…

- Guvernul Orban ia in calcul revenirea la masura adoptata in 2009 de Guvernul Boc, prin care s-a interzis cumulul pensiei cu salariul la stat. Un proiect de lege in acest sens ar exista la Ministerul Muncii, au declarat surse guvernamentale pentru STIRIPESURSE.RO.Intrebat despre acest proiect…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat ca Guvernul se afla intr-un stadiu avansat de reorganizare a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. "Comisia Nationala de Prognoza, la solicitarea prim-ministrului Ludovic Orban, trebuie sa revina la functia si statutul pe care…

- "Ca adevarul trebuie sa fie este intotdeauna cel care sa invinga minciuna. Am spus de fiecare data ca, indiferent cate minciuni se vor spune despre mine, despre PSD, voi continua sa spun adevarul. Astept sa se faca lumina si sa aflam adevarul in legatura cu acest eveniment", a raspuns Dancila.Guvernul…