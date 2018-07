Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, George Ivascu, spune ca amanarea includerii Peisajului Cultural Minier de la Rosia Montana in lista Patrimoniului Mondial este o prioritate de securitate nationala si tine de protejarea intereselor financiare ale statului roman, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul MCIN.

- Ministrul Culturii, George Ivascu, a solicitat amanarea deciziei privind includerea Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO motivand ca trebuie protejate drepturile statului roman in litigiul cu compania Gabriel Resources si ca pierderile se pot ridica la 4,4 miliarde de dolari

- Aproximativ 10 timișoreni erau stranși in Piața Unirii din Timișoara, la ora 19, la o ora de la momentul la care era programat sa inceapa protestul organizat de Timișoara Civica și Declic. Oamenii nu au venit nici cu pancarte. Protestul a fost anunțat dupa ce Guvernul Romaniei…

- La Timișoara, protestul va avea loc la ora vineri, 8 iunie, de la 18, in Piața Unirii. Protestul din urbea de pe Bega este organizat de Timișoara Civica. Ca reacție la decizia Guvernului, Campania Salvați Roșia Montana cheama cetațenii din nou la protest in apararea Roșiei Montane,…

- Roșia Montana este subiectul unei manifestații de protest organizata vineri, in Piața Universitații. Guvernul a cerut oprirea procedurilor de includere a zonei in patrimoniul UNESCO, ceea ce da mana libera exploatarilor de aur in zona. Scandalul cianurilor a adunat mii de oameni in strada acum aproape…

- Protestul ar urma sa aiba loc vineri, incepand cu ora 18.00, in Piata Universitatii. „Guvernul Dancila a oprit procedura de includere a Rosiei Montane in UNESCO! <>, e unul dintre sloganurile Campaniei Salvati Rosia Montana care ramane in continuare de actualitate. Din experienta celor…

- Activiștii Salvați Roșia Montana cheama din nou cetațenii la proteste, pentru apararea Roșiei Montane, dupa ce Guvernul Romaniei a blocat procedura de includere a Roșiei Montane in lista siturilor UNESCO. Printr-o acțiune fara precedent la nivel diplomatic internațional, Guvernul roman a blocat procedura…