- Inca o persoana din Bistrița-Nasaud, infectata cu SARS COV-2, a decedat, miercuri. Astfel, lista deceselor pe fondul pandemiei de CoVid-19, ajunge in județ la 27. Un barbat din orașul Beclean, care a fost depistat cu CoVid-19 in data de 14 mai, a decedat astazi. Acesta avea 97 de ani și suferea doar…

- Catu a declarat ca legea care prevede majorarea pensiilor publice de la 1 septembrie creeaza probleme de sustenabilitate bugetului pentru urmatorii doi ani. Mai mult, acesta a subliniat ca atat instituțiile financiare internaționale, cat și agențiile de rating au aratat ca marirea pensiilor reprezinta…

- In ultima editie a emisiunii sale de pe Antena 3 , Mircea Badea a abordat fara ocolisuri ultimele evenimente cu privire la pandemia din tara noastra. „Am fost singurul din spațiul public care am spus ca nu vreau stare de urgența pentru ca va da naștere la multe porcarii. Nu am spus ca acest virus nu…

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 85.805 de teste. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 6176 de teste. Este cel mai mare numar de teste prelucrat in Romania, de la inceputul pandemiei.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta oficial cate paturi exista pentru terapie intensiva in Romania si cate ventilatoare mecanice necesare pentru pacientii cu insuficienta respiratorie."La acest moment dispunem la nivelul spitalelor de 2.653 de paturi ATI si de 1.361 ventilatoare mecanice.…

- Concernul Daimler AG a anunțat suspendarea producției in Europa și inchiderea temporara a facilitatilor de productie pe care le detine in Europa pentru cel putin doua saptamani pe fondul epidemiei de COVID-19. Compania deține in Romania doua fabrici in Cugir si Sebes, unde lucreaza mii de angajați. …

- Campionatul European de Fotbal 2020 se amana, in contextul pandemiei de coronavirus. Competiția, care trebuia sa aiba loc in perioada iunie – iulie 2020, se amana pentru 2021. UEFA a decis amanarea Campionatului European de fotbal, care trebuia sa se dispute in vara acestui an. Turneul final va avea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 16 martie 2020, decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei. Va prezentam textul integral al cererii: Avand in vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2…