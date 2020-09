Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR PLUS, Allen Coliban, a castigat Primaria municipiului Brasov. Astfel, cu peste 40% din voturile valabil exprimate, in viitorul legislativ local urmand sa aiba mandate trei forte politice – Alianta USR PLUS si PNL, cu un numar egal de voturi si PSD, releva datele AEP Brasov. Conform sursei…

- Premierul Ludovic Orban a declarat imediat dupa publicarea primelor rezultate exit-poll ca este pentru prima data cand Partidul Național Liberal inregistreaza o victorie clara la alegerile locale in fața Partidului Social Democrat. Declarațiile live ale liderului PNL pot fi ascultate AICI . „Vreau sa…

- Actualul președinte al Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina –„Scheletu”, și totodata candidatul PSD pentru aceasta funcție, s-a resemnat deja, cu toate ca mai sunt cateva zile pana la alegeri, ca nu va mai lua un al doilea mandat. Puterea.ro a semnalat cu aproape doua saptamani inaintea alegerilor…

- Cu mai puțin de doua saptamani inaintea alegerilor locale, președintele CJ Giurgiu, Marian Mina, a solicitat conducerii CNAIR reincadrarea in locul de munca pe care l-a avut pana la caștigarea alegerilor din 2016. Solicitarea este transmisa conducerii CNAIR printr-o firma de avocatura care il reprezinta…

- Campania electorala pentru alegerile locale este aproape de final și deja sunt conturate opțiunile politice ale alegatorilor, dar ceea ce se intampla in organizația PSD Giurgiu intrece orice imaginație. Candidatul PSD pentru șefia Consiliului Județean Giurgiu este Marian Mina – „Scheletu`”, finul baronului…

- Nici nu a inceput bine campania electorala și deja președintele PSD al Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, mai cunoscut in zona sub numele de „Scheletu’”, care mai candideaza pentru un nou mandat, a și avut parte de cateva surprize neplacute. Inainte de inceperea campaniei electorale, un numar…

- Alegerile locale din 27 septembrie au adus deja alianțe atipice in teritoriu, granzii PSD și PNL intrand separat in alianțe electorale cu UDMR.In Hunedoara, liberalii au facut o alianța electorala impreuna cu UDMR și cu PNȚCD. Cele trei partide de dreapta vor susține candidații liberali la…

- Suntem la cateva saptamani de alegerile locale si suntem foarte aproape de o schimbare in bine in Maramures. Am discutat si am analizat, in aceasta perioada, toate opțiunile și propunerile pentru a realiza o alianța la nivelul județului. O alianța capabila sa caștige alegerile in fața PSD, la nivelul…