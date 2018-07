Stiri pe aceeasi tema

- 8.66 de milioane de mașini s-au inmatriculat in Europa in primele șase luni ale anului. Germania ramane cea mai mare piața cu peste 1.8 milioane de mașini inmatriculate pana la finalul lunii iunie. Romania ocupa prima poziție in topul creșterilor, cu o imbunatațire de 33.4%.

- Piata de vehicule comerciale din Romania a crescut in primele sase luni cu 7%, fiind inmatriculate 12.572 de masini, ponderea cea mai mare fiind reprezentata de vehiculele comerciale usoare, cu 8.642 inmatriculari, arata datele ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM…

- Codul galben de furtuna a facut pagube noaptea trecuta in Oradea. Trei copaci au fost doborati de vant, unul dintre ei cazand peste doua masini parcate.La fața locului au intervenit pompierii pentru a elibera drumul și pentru a ridica copacul de pe autoturisme, transmite Romania TV.Pe…

- Numarul autoturismelor inmatriculate in Romania a crescut intr-un an cu peste 600.000 de inregistrari, adica cu un procent de 8,5%. La data de 30.06.2018 erau inregistrate 7.941.151 de autovehicule, potrivit reprezentanților Direcției Regim Permise și Inmatriculari (DRPCIV).Numarul autovehiculelor…

- Doar aproximativ 50% dintre angajatorii din mediul economic din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar 24% din angajatorii activi nu au facut nicio modificare a contractelor individuale…

- Ploile torentiale, grindina si scurgerile de pe versanti ce au avut loc in judetul Botosani, in perioada 25-30 iunie, au generat pagube materiale estimate la 16,01 milioane lei, fiind avariate tronsoane de strazi, drumuri comunale si podete, locuinte si suprafete agricole, se arata intr-un comunicat…

- Romania risca sa piarda prin dezangajare fonduri europene de 561,73 milioane euro din Programul Operațional Regional, gestionat de autoritatea de management din subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale. Informația este data de acest minister, care vrea sa evite o perte din pierderi prin mutarea…

- Documentul care urmeaza sa fie aprobat de Banca Mondiala are drept obiectiv declarat ”demonstrarea unui nivel imbunatațit al capacitații de construcție a autostrazilor” de catre Romania. Costul asistenței este de 43,3 milioane dolari, cu 23% mai mult decat prevedea memorandumul aprobat de fostul guvern Mihai…