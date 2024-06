Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a transmis, luni, intr-o conferinta de presa, ca Romania are nevoie de un presedinte de dreapta si ca aceasta este miza cea mare. Fritz a subliniat ca nu isi doreste sa candideze la nicio functie in statul roman, in acest an, dar a afirmat ca isi…

- Primarul USR din Timisoara, Dominic Fritz, a declarat luni, 10 iunie, ca nu vrea sa candideze la nicio functie in statul roman in acest an, dar a adaugat ca isi va asuma candidatura la presedintia USR, dupa demisia lui Catalin Drula de la conducerea partidului.„De astazi miza cea mai mare este ca in…

- Conducerea USR va ramane deocamdata in mana lui Catalin Drula, cel puțin pana la organizarea unui congres al partidului, a spus, luni, Dominic Fritz. El admite ca va candida la conducerea partidului, unul aflat intr-o situație dificila, dar subliniaza ca nu dorește nicio funcție politica sau administrativa…

- Catalin Drula si-a anuntat demisia de la sefia USR, pe care o detine de aproape doi ani. dupa rezultatele la alegerile locale 2024. Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat luni ca va convoca alegeri pentru conducerea partidului. El a precizat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat in urma cu putin timp ca va convoca alegeri pentru conducerea partidului.In carti pentru sefia partidului sunt Dominic Fritz, primarul Timsoarei si Elena Lasconi, primar la Campulung si Daniel Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacau."Le multumesc colegilor.…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Alianța Dreapta Unita (ADU), formata din USR, PMP și FD, și-a depus lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. La eveniment, Catalin Drula, președintele USR, a acuzat PSD și PNL ca batjocoresc democrația și exercita o putere corupta și abuziva.…

- LANSARE… Fostul secretar general al Guvernului Romaniei, vasluianul Sorin Chelmu, s-a intors acasa, determinat mai mult ca niciodata sa schimbe in bine fața județului. Acesta a fost prezentat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, drept candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR)…

- Deputata (ex-USR) Cosette Chichirau anunta ca la locale va candida pe listele partidului „Romania ECO”, care este inregistrat deja la Tribunal, dupa ce noua sa formatiune „CURAJ pentru Romania” nu a finalizat formalitatile juridice pentru a putea intra in alegeri. Cosette Chichirau, deputata de Iasi,…