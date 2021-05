E oficial: din 15 mai, masca de protecție nu mai e obligatorie în aer liber și se renunță la carantina de noapte Președintele Klaus Iohannis a anunțat intr-o conferința de presa ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie in spațiile deschise din 15 mai. „Excepții fac piețele, targurile, stații de transport in comun”, a spus Iohannis, citat de Libertatea . Mai mult, din 15 mai, restricțiile de circulație pe timp de noapte nu vor mai exista. Totodata, magazinele vor reveni la orele normale de funcționare. Președintele a spus ca relaxarea va fi pas cu pas: „Ne pregatim de relaxare, dar trebuie sa fie o relaxare precauta. Nu vrem sa ne relaxam in iunie și sa revenim in august”. Iohannis a spus și care sunt… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

