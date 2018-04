Stiri pe aceeasi tema

- Poliția londoneza ofera 20.000 de lire pentru orice poate oferi detalii despre cei doi barbați care au ucis un om in piața Trafalgar. Anunțul a fost distribuit și de fostul fotbalist roman Dorin Goian. Desmond O’Beirne a fost filmat timp ce incerca sa scape de atacatorii lui, in iunie anul trecut, inainte…

- Un scandal de proporții are loc, chiar in Saptamana Mare, in familia unui fost candidat la Președinția Romaniei. Politicianul-milionar Eduard Gheorghe Manole va ajunge in curand in fața judecatorilor, la divorț, in urma unor acțiuni intentate de soția lui, Andreea Maria! Lucrurile s-au precipitat in…

- Scandalul dintre Brigitte Sfat și presupusa amanta a lui Ilie Nastase a ajuns la un alt nivel. Dupa ce tanara reporterița ar fi fost terorizata cu SMS-uri, informație pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a publicat-o, in exclusivitate, AICI, razboiul s-a mutat la Poliție. (CITEȘTE ȘI: BRIGITTE,…

- Este o zi neagra pentru reprezentanții fotbalului din Oltenia. Rude, prieteni și foști colegi de-ai celebrului fotbalist Nicolae Tilihoi au mers cu flori și lumanari aprinse in biserica in care a fost deja depus sicriul in care se afla trupul fara viața al sportivului. Printre cei care au sosit deja…

- Vestea ca Davide Astori, capitanul echipei de fotbal Fiorentina, a incetat din viața subit la 31 de ani a șocat o lumea fotbalului. Iar dispariția lui fulgeratoare a lasat multe semne de intrebare, mai ales ca el iși facea frecvent analize medicale. In cadrul unui interviu, purtatorul de cuvant al Fiorentinei…

- Salariile vedetelor din Romania. Andreea Esca, Andreea Mantea și Catalin Maruța sunt doar trei dintre cei mai indragiți prezentatori de la noi. Și de-a lungul timpului, romanii s-au intrebat ce suma primesc in fiecare luna pentru job-ul pe care il au. Salariile vedetelor din Romania. In urma unei anchete,…

- Telenovela s-a incheiat. Acum este oficial! S-a pronunțat divorțul dintre Daniela și Cornel Frasineanu. Cunoscutul fotbalist s-a intors la Roxana, de care s-a separat in 2007, dupa ce a aflat ca il insela cu instalatorul care urma sa le monteze calorifere in vila din Caracal. A doua soție a ramas cu…