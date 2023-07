Stiri pe aceeasi tema

- TVA de 5% la panouri fotovoltaice și livrari de masa lemnoasa: lemn de foc, peleții și brichetele de lemn. Legea a fost promulgata Peleții, brichetele de lemn și rumegușul se vor ieftini dupa ce cota de TVA pentru comercializarea acestor produse din lemn a fost redusa. Luni, Președintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea de modificare a Codului fiscal potrivit careia va fi aplicata o cota redusa de TVA de 5% si pentru livrarile de masa lemnoasa sub diverse forme – rumegus, deseuri si resturi de lemn aglomerate sub forma de pelete din lemn, brichete din lemn – catre…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, 28 iunie, proiectul de lege privind pensiile speciale in forma adoptata de Camera Deputatilor. Au fost inregistrate 91 de voturi "pentru", 19 "impotriva" si o abtinere. Camera Deputatilor a adoptat, luni, acest proiect, care a revenit la Senat pe motiv ca au fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, legea prin care perioada de vanatoare a cormoranului mare este extinsa de la intervalul 1 septembrie – 28 februarie la tot parcursul anului. Actul normativ vizeaza modificarea anexei nr. 1 la Legea vanatorii si a protectiei…

- resedintele Klaus Iohannis a promulgat, legea prin care sunt acordate mai multe facilitati si drepturi persoanelor cu dizabilitati, obligand autoritatile administratiei publice sa asigure accesul acestor persoane la cultura, sport si turism si sa monteze in cladiri si locuri publice adaptari specifice…