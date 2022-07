E oficial: Costurile branșării la rețeaua electrică trebuie rambursate de operator clienților ce au făcut lucrarea pe banii lor în cel mult cinci ani Clienții casnici ce doresc sa se racordeze la rețeaua de energie electrica sau gaze naturale pot face asta in mod gratuit, dupa cum a fost stabilit acum doi ani. Pe de alta parte, acum cateva luni s-a stabilit ca cei ce suporta din propriul buzunar costurile cu branșarea la energia electrica iși vor recupera banii de la operatorul de distribuție, dar nu fusese stabilit un termen clar pentru asta. De aceea, vineri a fost oficializata o lege ce aduce modificari la legea energiei electrice si a gazelor naturale și stabilește un termen clar pentru rambursarea contravalorii lucrarilor de proiectare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

