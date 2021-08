E oficial. Copiii vor intra la meciuri fără teste anti-Covid Minorii (spectatori sau sportivi) sunt exceptați de la testarea anti-Covid, conform noului protocol medical anunțat de Federația Romana de Fotbal (FRF). Noul protocol medical a fost aprobat vineri, prin decizie de Comitet de Urgenta. Avand in vedere noile modificari privind desfasurarea competitiilor sportive descrise in Ordinul Comun al MTS si MS, nr.535/1505/2021, publicat in Monitorul […] The post E oficial. Copiii vor intra la meciuri fara teste anti-Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

