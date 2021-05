Stiri pe aceeasi tema

- Asia Express”, sezonul 4 -Drumul Imparaților va incepe in curand la Antena 1. Dupa mai multe speculații legate de prezentatorul emisiunii, s-a decis, iar cea care ii va lua locul Ginei Pistol este Irina Fodor. Astfel ca, soția lui Razvan preia coordonarea celor 9 perechi de vedete plecate in aventura…

- Sezon 4 al show-ului “Asia Express” va fi plin de surprize pentru publicul telespectator. In acest sezon nou, vedetele vor porni pe Drumul Imparaților, ruta ce va incepe in Turcia, va continua cu Georgia și Azerbaijan, urmand ca destinațiile urmatoare sa fie dezvaluite ulterior. Romania este prima țara…

