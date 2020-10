Potrivit documentului trimis de Guvern, hotararea mai prevede și alte aspecte importante menite sa țina pandemia de coronavirus sub control. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 8 octombrie, Hotararea numarul 48 privind stabilirea excepțiilor de la masura carantinei ce se aplica persoanelor care sosesc in Romania din țarile/zonele de risc epidemiologic precum și pentru suspendarea zborurilor catre acestea. Hotararea stabilește, printre altele, suspendarea zborurilor spre și dinspre Romania, efectuate de operatorii economici din aviație, dinspre și spre…