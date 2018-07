E OFICIAL! CFR Cluj are un nou antrenor!

Stiri pe aceeasi tema

- Portughezul Antonio Conceicao este noul antrenor echipei de fotbal CFR Cluj, fiind numit in locul lui Edi Iordanescu, a anuntat joi campioana Romaniei pe site-ul sau oficial. Antonio Conceicao, care are 56 de...

- Portughezul Antonio Conceicao a fost numit, joi, la conducerea tehnica a echipei CFR Cluj, in locul lui Edward Iordanescu, anunta campioana Romaniei."Suntem bucurosi sa va anuntam ca Antonio Conceicao este, incepand de astazi, noul antrenor al CFR-ului! Tehnicianul portughez isi va incepe…

- Portughezul este la al 3-lea mandat la echipa din Cluj. ”Bun venit, Antonio Conceicao! Suntem bucuroși sa va anunțam ca Antonio Conceicao este, începând de astazi, noul antrenor al CFR-ului! Tehnicianul portughez își va începe astfel cel de-al 3-lea mandat pe…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, Andrei Radu a preferat sa mearga la CFR Cluj, deși era dorit cu insistența de Dinamo. Campioana Romaniei a anunțat pe site-ul oficial ca a ajuns la un acord cu fundașul stanga de 22 de ani, internațional de tineret. "De ziua sa de naștere, Radu Andrei și-a…

- Campion al Romaniei sub comanda lui Dan Petrescu, Ovidiu Hoban, 35 de ani, a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre planurile sale la CFR Cluj, antrenata acum de Edward Iordanescu. Revenit in Liga 1 in vara anului trecut dupa aventura din Israel, de la Hapoel Be'er Sheva, mijlocașul…

- "Dupa plecarea lui Dan Petrescu, pe care nu am dorit-o, am fost pusi in situatia s gasim un alt nou antrenor, iar acesta este Edi Iordanescu. Avem mare incredere in el. Are un staf foarte bun, este un atrenor modern. Am semnat un contract pe trei ani", a spus Iuliu Muresan, presedintele lui CFR Cluj.…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre decizia celor de la CFR Cluj de a-l numi pe Edi Iordanescu antrenor și a vorbit și despre Dan Petrescu. (Detalii aici) "E treaba celor de la CFR Cluj pe cine aduc. Dar e clar ca nu vor mai fi așa tari cum au fost cu Dan Petrescu. Pițurca și Iordanescu sunt…

- "E posibil ca Edi Iordanescu sa fie noul antrenor CFR Cluj, daca va pleca Dan Petrescu. Oficial, nu sepoate face nimic, pentru ca nu e reziliat contractul cu Dan Petrescu. El e inca in vacanta si ar urma sa vina in cateva zile la Cluj si sa rezolvam problemele. Sa ne spuna clar daca pleaca sau ramane.…