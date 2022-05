E oficial: Cel mai recent film al regizorului Cristian Mungiu, selectat în competiția pentru Palme d’Or Pe Coasta de Azur se intinde covorul roșu in aceasta seara pentru vedetele de cinema din intreaga lume, la ceremonia de deschidere a celei de a 75-a ediții a Festivalului internațional de film de la Cannes. In competiție sunt și doua filme romanești. In fapt, 18 filme concureaza in competiția oficiala pentru mult ravnitul trofeu Palme d’Or, creații ale unor regizori francezi și straini. Printre ele, „R.M.N”, al lui Cristian Mungiu. Regizorul roman este un rasfațat al Festivalului de la Cannes. Deținator al unui trofeu Palme d’Or, caștigat in 2007, cu filmul „4 luni, 3 saptamani și 2 zile”, apoi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Republica Moldova este un subiect foarte important in Romania, ne preocupa si pe noi si este evident un subiect care ne preocupa pe ambii. Romania si Germania au cooperat foarte bine in ceea ce priveste relatia cu Republica Moldova. Cred ca lucrurile vor sta in continuare la fel. (…) In ce priveste…

- Combinatul chimic de la Slobozia, Nitramonia BC, cum se numește, acum, dupa preluarea in 2021 de catre compania de trading și logistica de materii prime agricole Popasul Trebeș, proprietarul Pambac, a fost repornit de cateva luni, dar funcționeaza cu intreruperi, determinate de lipsa materiei prime.…

- Sa renuntam sau sa nu renuntam la importurile de gaz si petrol din Rusia? Aceasta este intrebarea pe care si-o pun tarile Uniunii Europene. Daca se continua achizitia de resurse din Rusia, banii sunt folositi pentru finantarea razboiului din Ucraina. Daca se taie brusc alimentarea cu gaz, economii puternice…

- Statele Unite trimit inca 500 de soldati pentru a-si intari prezenta in Europa, informeaza Agerpres.Un inalt oficial din Departamentul Apararii a afirmat luni intr-un briefing de presa telefonic ca soldatii vor fi trimisi in Germania, Grecia, Polonia si Romania.Intre altele, misiunea lor va fi de a…

- Europa se inchide pentru Rusia, sau cel puțin așa pare dupa ultimele masuri luate de marile companii aerene. Germania pregateste inchiderea spatiului aerian pentru aeronavele rusesti, au anuntat, duminica, autoritatile de la Berlin, potrivit CNN. Germania a ordonat interzicerea avioanelor rusesti in…

- Germania pregateste inchiderea spatiului aerian pentru aeronavele rusesti, au anuntat, duminica, autoritatile de la Berlin, potrivit CNN. Germania a ordonat interzicerea avioanelor rusesti in spatiul sau aerian, potrivit ministrului german al Transporturilor, Volker Wissing. Restrictia este in curs…

- Deputatul Ludovic Orban considera ca Romania nu are nevoie de gaz rusesc in sezonul cald daca sunt exploatate eficient resursele proprii, o problema fiind in schimb in Germania, unde ar fi afectata industria petrochimica ce asigura milioane de locuri de munca. “Incepe sezonul cald si dependenta de gaz…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a avertizat sambata ca fortele NATO in Europa de Est vor fi intarite si mai mult daca Rusia va ataca Ucraina, si a prevenit Moscova ca se expune unor sanctiuni economice severe fara precedent. „Pot afirma cu certitudine absoluta ca, daca Rusia…