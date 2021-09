E oficial! Ce restricții se vor aplica în București de luni Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, in sedinta de sambata, sa mentina obligativitatea purtarii mastii de protectie pe o raza de 50 metri in jurul unitatilor de invatamant pentru cei care stationeaza in acest perimetru. „A ramas purtarea obligatorie a mastii pe o distanta de 50 de metri de catre persoanele […] The post E oficial! Ce restricții se vor aplica in București de luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

