E oficial. Când vor crește salariile profesorilor Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a dat dreptate Guvernului Orban in privința creșterii salariilor cadrelor didactice, potrivit unor surse citate de G4Media.ro. Astfel, CCR a admis o sesizare a executivului, ceea ce inseamna ca salariile cadrelor didactice vor crește din septembrie 2021, și nu incepand cu septembrie 2020. PSD a cerut o devansare a creșterii

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

