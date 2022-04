Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera in curand la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de concurenti care au pornit in spectaculosul joc al transformarilor.Desi unii dintre ei nu sunt la prima participare,…

- Unul dintre cei mai cunoscuti profesori de canto din Romania, Crina Mardare, se alatura show-ului Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera in curand, la Antena 1. Astfel, incepand din acest sezon, artista le va fi alaturi celor opt cupluri de concurenti la antrenamentele de canto si le va impartasi…

- Crina Mardare, unul dintre cei mai cunoscuti profesori de canto din Romania, se alatura show-ului „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera in curand, la Antena 1. Incepand din acest sezon, artista le va fi alaturi celor opt cupluri de concurenti la antrenamentele de canto si le va impartasi din trucurile…

- Jazzy Jo si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17 . Emisiunea va incepe in curand la Antena 1 și ii va avea ca prezentatori pe ALina Pușcaș și Pepe. Opt cupluri de concurenti participa la „Te cunosc de undeva!”, in cel de-al 17-lea sezon al show-ului de la Antena 1. Emi si Cuza, Ana…

- Actrița Ilona Brezoianu și Florin Ristei formeaza o echipa la „Te cunosc de undeva”, in noul sezon care va incepe in curand la Antena 1. Cei doi sunt și foarte buni prieteni, așa ca vor face o echipa pe cinste. Ilona a postat un mesaj pe contul de Instagram, in care recunoaște ca lucrurile nu sunt așa…

- Au inceput filmarile pentru cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, care va putea fi urmarit in curand, la Antena 1, iar show-ul vine cu o multime de surprize. Incepand din acest sezon, Pepe se alatura spectaculosului joc al transformarilor, de data aceasta in calitate de prezentator, alaturi de…

- Surpriza pentru telespectatori! Pepe este noul prezentator de la „Te cunosc de undeva”, sezonul 17. Dupa ce Cosmin Seleși a plecat la PRO TV, artistul i-a luat locul in emisiunea de la Antena 1. Au inceput filmarile pentru cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va putea fi urmarit in curand,…

- Noii concurenți de la Te cunosc de undeva. Unii nu au nicio legatura cu muzica! Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Se pare ca filmarile vor incepe chiar saptamana aceasta. Sezonul 17 al show-ului va fi prezentat de Alina Pușcaș și Pepe, dupa plecarea lui Cosmin Seleși.…