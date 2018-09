Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale a anunțat ca noi categorii de personal didactic vor fi incluse la plata cu ora. Ministrul Valentin Popa a semnat ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control,…

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a semnat ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a semnat ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, precum si pentru cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar…

- Inspectoratul Scolar Judetean a facut publica lista cu cadrele didactice care vor ocupa functiile de conducere in gradinitele si scolile salajene, prin detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2018-2019.

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a lansat, miercuri, in consultare publica, proiectul Metodologiei-cadru care reglementeaza organizarea si desfasurarea competitiilor scolare si propune subiecte unice, pe tara, la etapele judeteane si acordarea, in baza unui clasament national, de locuri suplimentare…

- Peste 31.000 de candidati sustin, miercuri, proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante in invatamantul preuniversitar, anunta Ministerul Educatiei Nationale....

- Ministerul Educatiei Nationale reglementeaza cadrul formal pentru pentru incheierea contractelor de munca in regim de plata cu ora in unitațile de invațamant preuniversitar. In acest mod, cadrele didactice din invațamantul preuniversitar vor avea siguranța ca desfașoara activitatea la clasa in baza…

- Ministerul Educației Naționale propune introducerea Educației parentale in fișele de post ale cadrelor didactice, asistenților medicali și sociali, cu 2 ore pe saptamana alocate parentingului care sa fie incluse in norma.