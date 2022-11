Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, actul normativ pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, prin care primarii de sector si ai municipiilor resedinta de judet pot beneficia de informatii din domeniul securitatii nationale. Potrivit…

- Baza de date cu oamenii care joaca jocuri de noroc: Inițiativa deputatului Florin Roman, promulgata de Klaus Iohannis Baza de date cu oamenii care joaca jocuri de noroc: Inițiativa deputatului Florin Roman, promulgata de Klaus Iohannis Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2020 care stabileste cadrul legal al aplicarii Regulamentelor UE, privind furnizarea de servicii portuare si a normelor privind transparenta financiara a porturilor.…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 119/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada…

- Șomerii inregistrati care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj vor primi cate o prima de activare de 1.000 de lei, fața de 500 de lei in prezent, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 3 luni. Asta in baza Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a aprobat decontarea sumei de 5,2 miliarde de lei catre furnizorii de energie, in cadrul schemei de plafonare si compensare a facturilor. In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 118/2021, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, ANRE a aprobat…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul prin care se ia act de demisia lui Sorin Cimpeanu din funcția de ministru al Educației și prin care se constata incetarea funcției de membru al Guvernului. Șeful statului a semnat și decretul prin care il desemneaza ministru interimar al Educației…

- Senatul a adoptat, joi, 1 septembrie, ca prima camera, legea privind protectia avertizorilor in interes public, reexaminata ca urmare a cererii formulate de presedintele Klaus Iohannis, fiind preluate toate obiectiile formulate Administrația Prezidențiala. Conform Agerpres, au fost inregistrate 76 de…