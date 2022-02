E oficial: Austria a devenit prima țară în care vaccinarea anti-COVID este obligatorie. Ce pățesc cei care refuză să se imunizeze Austria a devenit oficial primul stat european care introduce obligativitatea vaccinarii anti-COVID-19 pentru toți adulții din țara. Astfel, incepand de marți, toți cetațenii cu varste mai mari de 18 ani vor trebui sa fie vaccinați cu schema completa sau, in caz contrar, risca amenzi de pana la 3.600 de euro, transmite Euronews . Femeile gravide și alte persoane care nu se pot vaccina din motive medicale vor fi exceptate de la regula. O alta excepție se refera la cei care au trecut prin boala in ultimele șase luni. Pe de alta parte, autoritațile austriece intenționeza sa relaxeze restricțiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

