- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, legea prin care perioada de vanatoare a cormoranului mare este extinsa de la intervalul 1 septembrie – 28 februarie la tot parcursul anului, informeaza Agerpres. Actul normativ vizeaza modificarea anexei nr. 1 la Legea vanatorii…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege prin care perioada in care un psiholog cu drept de libera practica a furnizat servicii psihologice sa fie asimilata vechimii in munca, in anumite conditii cumulative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 13 din…

- Incepe haosul in inchisorile din toata tara. Polițiștii de la penitenciare refuza sa intre in tura. Este inceputul protestelor de astazi la care vor participa mii de politisti din penitenciare. 8.000 de angajați din penitenciare protesteaza și nu mai vor sa lucreze ore suplimentare, ceea ce ar putea…

- Legea privind programul flexibil de munca, pentru parintii care au copii pana in varsta de 8 ani se afla marti pe ordinea de zi a Senatului. Legea prevede ”dreptul salariatilor care au in intretinere copii in varsta de pana in 8 ani de a beneficia de 4 zile pe luna de munca la domiciliu, sau […] The…

- Vechime in munca 2023: Asistentii sociali cu drept de libera practica pot beneficia de vechime in munca. Legea, adoptata de Parlament Vechime in munca 2023: Asistentii sociali cu drept de libera practica pot beneficia de vechime in munca. Legea, adoptata de Parlament Perioada in care titularul cu drept…

- Vechime in munca 2023: condiții pentru asistenții sociali, titulari cu drept de libera practica, aprobate in Parlament Un proiect de lege aprobat marți de Camera Deputaților prevede ca titularul cu drept de libera practica al cabinetului individual de asistenta sociala poate beneficia de vechime in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 134/2022 privind unele masuri in vederea protejarii consumatorului final in ceea ce priveste utilizarea materialelor lemnoase si a produselor derivate din lemn, pentru incalzirea locuintei in sezonul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru modificarea Statutului politistului, potrivit careia politistul poate beneficia de compensatie pentru chirie atunci cand locuinta inchiriata se afla in localitatea unde isi desfasoara activitatea sau pe o raza de pana la 70 km in jurul acesteia,…