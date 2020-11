E oficial: Anglia intră din nou în lockdown Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile. Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii britanici au aprobat, cu 516 voturi pentru si 38 de voturi impotriva, planul prezentat de premierul Boris Johnson. Incepand de joi, ora 00:00 GMT, toate magazinele neesentiale, barurile si restaurantele din Anglia vor fi inchise pana la 2 decembrie, cand noul lockdown expira in mod automat. Scolile, colegiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

