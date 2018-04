Burleanu ramane in fruntea FRF

Razvan Burleanu l-a invins pe principalul sau contracandidat, fostul international Ionut Lupescu, in cursa pentru prima functie in cadrul Federatiei Romane de Fotbal. Concret, Burleanu (33 de ani) este castigatorul alegerilor desfasurate miercuri in cadrul Adunarii Generale a FRF, la Casa Fotbalului. Rezultatul votului din 18 martie ii asigura… [citeste mai departe]