- Chile a devenit vineri prima tara din America Latina care interzice in totalitate vanzarea pungilor din plastic in magazine, informeaza AFP. 'Vreau sa imi impartasesc bucuria cu voi: incepand de astazi, legea este promulgata', a declarat presedintele chilian Sebastian Pinera, reprezentant…

- ''Aceasta insula este magica, toata lumea vrea sa o viziteze, dar este si o insula delicata, pe care trebuie sa o protejam. Noua lege are ca obiectiv reglementarea turismului'', a declarat presedintele Chile, Sebastian Pinera, pentru postul de televiziune 24 horas vorbind despre aceasta bucata de…

- Legea prevede trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor. Seful statului a sesizat CCR cu privire la aceasta lege, insa Curtea a respins obiectia de neconstitutionalitate. Iohannis sustinea in sesizare, printre altele, ca plasarea Regiei…

- Este vorba de cele pentru care nu se cere prescripție medicala.Farmaciile vor putea sa vanda online medicamente. Legea este aplicabila de sambata, dar e nevoie de norme de la MS, potrivit digi24.ro.

- Grupul al-Shabaab, responsabil de mai multe atacuri mortale asupra a zeci de mii de persoane din estul Africii, a luat aceasta decizie duminica pentru a „proteja oamenii si animalele", conform Radio Andalus, care se afla sub controlul direct al gruparii teroriste. De asemenea, gruparea jihadista a implementat…

- Grupul terorist al-Shabaab, afiliat al-Qaida, a interzis folosirea pungilor de plastic in teritoriile pe care le ocupa in Somalia, din cauza pericolului pe care acestea le prezinta pentru mediu, relateaza Huffington Post, citat de Mediafax.

- Burger King, McDonald's si Starbucks se numara printre zecile de companii care au fost amendate pentru ca au incalcat o interdictie recenta din Mumbai ce vizeaza utilizarea produselor din plastic de unica...