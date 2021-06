Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Clasei a VIII-a C a Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Bacau, promoția 2021, și-au luat la revedere de la cei care le-au fost dascali dedicați și care le vor ramane mentori adevarați Din 2012 incoace… Va amintiți? Sigur ca va amintiți! Pana la urma au trecut noua ani, nu o viața intreaga.…

- Avand in vedere situația epidemiologica descrescatoare inregistrata la nivel național, incepand din aceasta luna, ISUJ Bacau reia activitatea de voluntariat in cadrul programului “Salvator din pasiune”, cu asigurarea masurilor de protecție pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. In acest…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau considera ca adopția trebuie sa ramana in continuare o prioritate pentru toți copiii aflați in sistemul de protecție, dat fiind ca aceasta este singura soluție prin care ei primesc șansa la o noua viața, intr-un mediu familial stabil…

- Intre 22 mai și 2 iunie, județul Bacau a raportat 69 de decese COVID, in ciuda faptului ca nivelul noilor imbolnaviri a scazut dramatic, la fel și numarul pacienților din spitale. De fapt, cele aproape 70 de decese COVID sunt de anul trecut și au fost raportate abia acum catre Ministerul Sanatații,…

- Joi, 27.05.2021, incepand cu ora 14:00, traficul rutier a fost reluat in integralitate pe Podul peste Dunare de la Cernavoda, ridicandu-se restricțiile ce au fost impuse pe fondul lucrarilor desfașurate pentru reabilitarea acestuia. Astfel, circulația se redeschide și pe calea 2 a podului de la Cernavoda,…

- S-a hotarat. La examenul național de Bacalaureat 2021, se echivaleaza/se recunosc probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, avand in vedere „organizarea examenului de bacalaureat in condiții excepționale”. Este vorba de așa-zisele probe orale, respectiv de comunicare in limba romana/…

- Consiliul Județean pentru Situații de Urgența a decis, in final, sa aprobe intrarea municipiului Bacau in scenariul verde, dupa aproape o saptamana in care rata de incidența a scazut, in oraș, sub 1 la mie. Astfel, de luni, toți elevii din oraș vor merge la ore. Scenariile pentru fiecare școala in parte…

- Lucrarile de reabilitare a frontului de captare Margineni 2 s-au finalizat, procedura de recepționare a obiectivului fiind in desfasurare. S-au decolmatat si modernizat 16 puțuri care, odata puse in funcțiune, vor permite cresterea cu 9% a debitului de apa furnizata locuitorilor municipiului Bacau.…