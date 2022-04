E oficial: 2.000 de specialiști angajați la DSP și Ambulanță, în timpul stării de alertă, pot rămâne în sistemul de sănătate Cei 2.000 de specialisti angajati in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in directiile de sanatate publica si in serviciile de ambulanta vor putea fi mentinuti in sistemul de sanatate. Asta prevede o hotarare care a fost adoptata de Guvern. Executivul a anuntat ca a adoptat, in sedinta de luni, o Hotarare […] The post E oficial: 2.000 de specialiști angajați la DSP și Ambulanța, in timpul starii de alerta, pot ramane in sistemul de sanatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei 2.000 de specialisti angajati in Directiile de sanatate publica si in serviciile de ambulanta in perioada starii de alerta, care a fost instituita in contextul pandemiei COVID-19, vor putea fi mentinuti in sistemul de sanatate, a informat, luni, Guvernul. In sedinta de luni a Cabinetului Ciuca a…

- Peste 30 de persoane din mai multe localitati ale judetului Dambovita au fost duse la audieri, joi, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, inselaciune si fals in declaratii in care suspectii ar fi primit ilegal indemnizatii acordate de Agentia Judeteana pentru…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege care prevede ca personalul angajat in perioada starii de alerta poate ramane sa lucreze in domeniul in care a activat. Deputatul Dan Constantin Șlincu a transmis ca este vizat de acest proiect de lege personalul din sistemul…

- Camera Deputaților a votat, marți, in calitate de camera decizionala, un proiect de lege care le permite angajaților din Sanatate veniți in perioada starii de alerta sa ramana in sistem. Proiectul de lege permite ca aceste persoane sa ramana angajate in sistem in baza unui examen, fara concurs propriu-zis…

- Odata cu incetarea starii de alerta, se anuleaza restricțiile, cat și facilitațile din școli și universitați. Dispare obligativitatea purtarii maștii pentru elevi, iar universitațile nu mai pot organiza cursuri online . Incetarea starii de alerta inseamna, in educație, “revenirea totala la starea de…

- Patronatul Industriei Asigurarilor din Romania (PIAR) si Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci atrag atentia asupra efectelor negative care vor fi generate de eventuala adoptare a proiectului de Hotarare de Guvern care vizeaza o plafonare pe termen de 6 luni a tarifelor asigurarilor RCA. Organizatiile…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) propune prelungirea starii de alerta, incepand din 7 februarie, si mentinerea mai multor masuri adoptate pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Totodata, se propune ca accesul la magazinele alimentare din centrele comerciale sa fie permis…

- Ordonanța compensarilor acordate pentru facturile la energie și la gaze, samburele de razboi dintre PNL și PSD, care nu a vrut sa o adopte in aceasta forma, va fi refacuta. Ordonanța nu a mai ajuns la monitorul Oficial pentru ca s-a constatat o eroare intr-una din anexe, la un calcul. Astfel, premierul…