Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care instituie ca ziua de 15 februarie sa fie declarata Ziua nationala a lecturii. Aceasta zi are ca scop incurajarea lecturii in randul populației. Asta va presupune ca muzeele, bibliotecile publice si institutiile cu atributii in domeniul educativ si culturii sa acorde asistenta de specialitate si sa monitorizeze manifestarile organizate cu ocazia Zilei nationale a lecturii. Potrivit legii, in saptamana care include Ziua nationala a lecturii, in timpul desfasurarii activitatilor didactice, unitatile de invatamant preuniversitar pot organiza…