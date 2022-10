Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a fost spulberata in Danemarca, 0-5 cu Silkeborg. Echipele fara victorie din grupa B de Conference League s-au infruntat in aceasta seara pe Jysk Park din Silkeborg, unde danezii nu i-au oferit nicio șansa vicecampioanei Romaniei.Dupa ce Gigi Becali a ordonat ca jucatorii de baza sa fie lasați…

- FCSB a fost umilita cu Silkeborg, 0-5, in grupele Conference League, dupa ce a abordat meciul cu o echipa de rezerve. Cu gandul la caștigarea Ligii 1, deși se afla pe locul 14, FCSB a menajat mai mulți dintre titulari și a pierdut categoric in Danemarca. Remus Raureanu. dupa Silkeborg - FCSB: „Ar fi…

- FCSB a avut o prima repriza de coșmar in Danemarca, primind 3 goluri de la Silkeborg, in meciul din grupele Conference League, terminat 0-5. Nicolae Dica a trimis rezervele in meciul din Danemarca, iar formația roș-albastra a avut o prestație dezastruoasa. FCSB - Silkeborg. Danezii, precum Barcelona…

- Silkeborg și FCSB se infrunta astazi, la ora 19.45, in runda cu numarul trei din grupele Conference League. Nicolae Dica a ascultat ordinul lui Gigi Becali și a plecat in Danemarca fara noua titulari, in incercarea de a odihni jucatorii pentru partidele din campionat. Antrenorul s-a enervat cand a fost…

- FCSB urmeaza sa ajunga in aceasta dupa-amiaza la Silkeborg, pentru confruntarea de maine din grupa Conference League (ora 19:45), iar elevii lui Nicolae Dica vor avea antrenamentul oficial diseara. In schimb, gazdele au avut ședința de pregatire in aceasta dimineața, pe terenul artificial de pe JYSK…

- Primele doua meciuri ale echipei FCSB din grupele Conference League au fost transmise de Pro TV, dar nu la fel se va intampla și la partida cu Silkeborg. Jucatorii antrenați de Nicolae Dica spera sa obțina prima victorie din grupa. Meciul Silkeborg – FCSB este programat joi, de la ora 19:45 și va fi…

- Trei vești de ultima ora inainte de Silkeborg - FCSB, al treilea meci din grupele Conference League pentru vicecampioana Romaniei. Reporterul GSP Eduard Apostol și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Silkeborg și transmit informații de ultima ora despre meciul dintre Silkeborg și FCSB.Silkeborg - FCSB…

- Nicolae Dica simte presiunea lui Gigi Becali și este tot mai nervos. FCSB a terminat la egalitate, 1-1, duelul de pe teren propriu cu FC Voluntari, iar antrenorul și-a criticat jucatorii, dar s-a contrat și cu jurnaliștii. Tehnicianul este convins ca echipa lui ar fi trebuit sa caștige meciul. Nicolae…