- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a catalogat luni seara drept „informații false” și o „intoxicare” acuzațiile Ministerului rus al Apararii, care a susținut ca Romania se afla printre țarile care trimit cei mai mulți mercenari in Ucraina, alaturi de Polonia, SUA și Canada. „E o informație falsa. Este…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, generalul Igor Konașenkov, susține ca guvernul de la Kiev ar fi angajat peste 6.800 de mercenari straini, din 63 de țari, de la demararea “operațiunii speciale” a forțelor armate rusești in Ucraina. Citește și:Camera Deputaților cumpara 600 de maști…

- Ministerul rus al Apararii susține ca Romania se afla printre țarile care trimit cei mai mulți mercenari in Ucraina, pentru a lupta impotriva armatei lui Vladimir Putin, potrivit agenției ruse de stat, TASS, citata de Digi24 . Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului rus al Apararii, generalul-maior…

- Rusia sustine ca regimul de la Kiev a angajat peste 6.800 de mercenari straini de la inceputul „operațiunii speciale”, sintagma folosita de Rusia pentru razboiul declansat in Ucraina, iar Romania se afla printre țarile care trimit cei mai mulți mercenari in Ucraina, transmite agentia de presa rusa,…

- Ministerul Apararii din Rusia a transmis ca trupele ucrainene beneficiaza de sprijinul mercenarilor straini, care au venit sa lupte in Ucraina, la chemarea presedintelui Volodimir Zelenski. Fii la curent cu cele mai noi informatii LIVE despre razboiul din Ucraina Conform cifrelor publicate de oficialii…

- Guvernul rus a aprobat luni lista statelor straine neprietenoase cu Rusia, iar din lista fac parte toate cele 27 de state membre UE (printre care se numara și Romania), SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, dar și Ucraina, potrivit deciziei de pe site-ul oficial al guvernului de la Moscova. Decizia…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marți, ca Romania este pregatita sa primeasca peste jumatate de million de refugiați ucraineni in cazul in care situația din țara vecina se deterioreaza. Vasile Dincu a precizat, intr-o declarație de presa, ca nu se așteapta insa ca un numar atat de mare…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, la RFI , ca populația poate sa stea liniștita in cazul in care Rusia ataca Ucraina, pentru ca Romania nu este in pericol. Intrebat daca Romania este in pericol, in cazul in care Rusia ataca Ucraina, Vasile Dincu a precizat ca nu este. „Romania nu este in…