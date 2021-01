Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica de petrecere de la noi, iar atunci cand vine vorba de viața ei privata vedeta niciodata nu se ascunde și le raspunde fanilor la cele mai mari curiozitați. Așa s-a intamplat și cand unul dintre admiratori a intrebat-o cu privire…

- Vestea a fost una cutremuratoare pentru întreaga suflare CFR-ista, iar oficialii clubului i-au pregatit un moment special mijlocașului sud-american. Din pacate pentru Culio, situația lui este una tot mai dificila și este nevoit sa renunțe la fotbal pentru…

- Cantarețul de muzica populara Ion Dolanescu a avut un trecut amoros demn de celebritatea numelui. Trei femei i-au marcat viața sentimentala: solista Iustina Baluțeanu, cu care artistul s-a casatorit cu acte, artista Maria Ciobanu, pe care a invitat-o la altar in timp ce era inca insurat cu Iustina,…

- Petruța nu este straina de faima, caci are in familie un artist cunoscut. Tanara cantareata este sora mai mica a lui Babi Minune, descoperit in urma cu mai mulți ani de postul Acasa TV. Sora lui Babi a aparut de mica in videoclipuri, insa atunci nu facea altceva decat sa danseze alaturi de fratele ei,…

- Separarea oficiala dintre Pepe și Raluca Pastrama se va produce in curand. Fiecare iși stabilește cate o strategie pentru a ieși triumfator din divorț. Sursele Playtech ne-au dezvaluit planul secret al Ralucai Pastrama și al noului iubit. Motivul pentru care a insistat sa divorțeze cat mai repede a…

- Autorul alertei cu bomba de la Curtea de Apel Chișinau a fost reținut de oamenii legii. Individul s-a dovenit a fi in varsta de 44 de ai, locuitor al raionului Strașeni.Potrivit Poliției, individul a fost anterior judecat pentru comiterea unui furt.

- La doar 21 de ani, Petruta Dobre este una dintre revelațiile momentului in muzica de petrecere din Romania, videoclipurile sale acumuland pe Youtube milioane de vizualizari. Cea mai recenta piesa, “Te sarut cu inima”, in colaborare cu Alex Mica, a acumulat in doar doua saptamani aproape 2 milioane de…