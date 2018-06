Stiri pe aceeasi tema

- Inna a trecut prin momente de panica, weekendul trecut, in timpul unui concert in Istanbul. Cantareața a cazut de la doi metri inalțime dupa ce scena pe care concerta s-a prabușit cu ea. De pe patul de spital, vedeta și-a anunțat fanii ca este bine și ca iși va continua turneul in Turcia. Potrivit artistei,…

- Elena Gheorghe este in culmea fericirii!(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Sora ei este insarcinata din nou, iar astazi, la cateva zile dupa ce s-a intors din vacanța exotica in Dubai, ea a facut publica marea veste. Dezvaluirea ca va deveni matușa iar a fost…

- Invitat la o emisiune TV, dupa ce ieri a aparut in presa faptul ca Misha a adus in discuție divorțul, Connect-R a facut dezvaluiri din intimitatea lor. Artistul nu și-a ascuns surprinderea marturisirilor facute de frumoasa lui soție, el spunand ca: “Nu știam, nu ma intreaba inainte sa dea interviuri”.…

- Dupa ce s-a desparțit de mama vedetei de la Antena 1, Gheorghe Turda, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara de la noi din țara, și-a gasit marea dragoste. Celebrul rapsod a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, despre povestea pe care o traiește alaturi…

- Loredana Chivu ar fi incercat sa se sinucida zilele trecute, dupa mega-scandal pe care l-a facut in fața blocului sau, pentru ca iubitul voia sa o paraseasca. Loredana a povestit ca a fost la un pas de moarte, dar nu a incercat sa se sinucida. A luat o doza mai mare de somnifere fiindca iti […] The…

- Dan Deneș, colegul lui Tudor Ionescu din trupa ”Fly project”, nu iși mai incape in piele de fericire de cand a devenit tata de baiețel. Artistul a vorbit pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, despre bucuria pe care o traiește de cand familia lui s-a marit.(CITEȘTE ȘI: CATE KILOGRAME A LUAT IN…

- Avocatul Daniel Ionașcu a vorbit despre clipele traite dupa impactul violent simțit in timpul terifiantului accident produs noaptea trecuta. “(…). Mara, am sa spun tot ce vreau sa va zic și ce simt. Sunt doctori de excepție Ion Lascar și al echipei de la Floreasca, nu am vazut o viteza de reacție ca…

- Dupa mult suspans, Laura Dinca a rupt tacerea in aceasta seara. Iubita lui Cristian Boureanu a vorbit despre presupusa sarcina in cadrul unei emisiuni tv. In cadrul interviului, frumosul model a facut marturisiri din intimitatea cuplului. La cateva zile dupa ce au aparut imagini cu ei intr-un magazin…