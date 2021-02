Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 951 vaccinuri (10 Moderna, 551 AstraZeneca, restul Pfizer). Dintre acestea, 273 reprezinta doze de rapel. In total au fost administrate 24.513 doze de rapel. De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent,…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Vaccinare anti-COVID de catre INSP, 29.865 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta o creștere cu aproape 2.000 fața de ziua precedenta. In schimb, numarul reacțiilor adverse a scazut ușor. Dintre cele 29.865…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis s-au administrat 446 de vaccinuri anti-COVID, din care 182 Moderna, si s-au inregistrat doua tipuri noi de reactii adverse la rapel, amorteli faciale si furnicaturi, in 15 minute dupa vaccinare, a anuntat, duminica, Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis. Din…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, s-au administrat 446 de vaccinuri anti-COVID, din care 182 Moderna, si s-au inregistrat doua tipuri noi de reactii adverse la rapel: amorteli faciale si furnicaturi, in 15 minute dupa vaccinare. Din cele 446 de doze, 257 au fost administrate in cadrul primei…

- Medicul Adina Alberts v ine cu noi informații legate de efectele adverse ale mai multor medicamente pe care romanii le cumpara fara rețeta din farmacii. „????Am reluat mai multe prospecte de medicamente care se gasesc in farmaciile noastre, și care se elibereaza fara rețeta de la medic. M-am uitat la…

- Cobaii testelor anti-coronavirus au experimentat in timpul testelor clinice și efectele adverse ale acestor seruri. Un tanar a vorbit la CNN despre senzațiile pe care le-a trait. Un tanar pe nume Yasir Batalvi a vorbit intr-un interviu pentru CNN despre efectele secundare ale vaccinului anti-coronavirus…

- Ziarul Unirea Doar 10-15% dintre voluntarii vaccinurilor anti-Covid, dezvoltate de Pfizer și Moderna, au raportat efecte secundare Doctorul Moncef Slaoui, conducator al programului Operation Warp Speed destinat vaccinurilor anti-Covid, a declarat in cursul zilei de marți faptul ca vaccinurile dezvoltate…

- Conducatorul programului Operation Warp Speed destinat vaccinurilor pentru Covid-19, al administratiei Trump, dr. Moncef Slaoui, a declarat marti ca vaccinurile dezvoltate de Pfizer si Moderna sunt sigure si ca numai 10%-15% dintre voluntari au raportat efecte secundare ”vizibile semnificativ”, transmite…