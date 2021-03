Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare incredibila pentru Spitalul de copii din Timișoara, dupa implicarea directa a Mitropoliei Banatului. Enoriași din toate parohiile au donat și in mai puțin de o luna s-au strans 50 de mii de lei pentru ca micii pacienți sa fie tratați in condiții cat mai bune, intr-o

- Cei doi copii de 2 ani, aduși in stare grava la Iași, sambata, dupa ce au varsat o oala cu ciorba fierbinte asupra lor in timp ce se jucau, sunt in stare stabila, potrivit declarațiilor facute duminica de doctorul Lavinia Ionescu, purtator de cuvant al Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta…

- Copiii bolnavi de cancer de la Sectia de Pediatrie I a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures nu mai pot beneficia de suportul emotional oferit de voluntarii Asociatiei "Impreuna pentru Copiii cu Cancer" din Targu Mures, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de SARS-CoV-2. …

- Mai multi pacienti au fost evacuati dintr-un salon de terapie intensiva al Spitalului Clinic de Urgenta “Sf. Pantelimon” din Bucuresti dupa ce a inceput sa iasa fum de la instalatia electrica aferenta unui corp de iluminat. Martorii spun ca a fost sesizat fum, nu si flacara. Managerul spitalului spune…

- Moș Craciun a ajuns, astazi, și la micuții internați la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara... The post Grefierii timișeni, ajutoarele lui Moș Craciun pentru copiii bolnavi appeared first on Renasterea banateana .

- Puteți dona sange, la Timișoara, pentru copiii internati la Sectia de Hemato-Oncologie a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii “Louis Turcanu” din Timisoara. Asociația Academia Mamicilor din Timișoara (AMT) continua campania „Implica-te și schimba destine – doneaza sange”. O noua ediție a campaniei…

