- In perioada 6 – 8 iulie, ISUDambovița este gazda Concursurilor serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, etapa a III-a (zonala), competitie care se desfașoara in municipiul Moreni la sediul Detașamentului de Pompieri. Cei mai buni pompieri din cadrul ISU Dambovita, ISU Prahova, ISU Buzau…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, ca rata de promovare la Bacalaureat a fost de 73,3-, cea mai mare din ultimii 10 ani. Judetul din top este Clujul, cu 85,1- promovabilitate, iar pe ultimul loc este Ilfovul, cu 47-. In rural s-a inregistrat o rata de promovare de 69,2-, iar in urban,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o avertizare cod galben de averse și vijelii valabila in 28 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Harghita, Bacau, Vrancea, Galați, Covasna, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași, Brașov, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Dambovița,…

- Zilele trecute, in cadrul unei festivitații de predare-primire a comenzii instituției, inspectorul general al IGSU, general-locotenent Dan-Paul Iamandi, l-a prezentat pe colonelUL Stelian Cimpoeșu, pe care l-a imputernicit in funcția de inspector șef, preluand conducerea Inspectoratului pentru Situatii…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de vant puternic valabila pe parcursul zilei de astazi in zone din 27 de judete situate in vestul si estul tarii, iar local in Carpatii Meridionali si Orientali.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 21:00, vantul va avea intensificari…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare cod galben de vijelii de ploi torențiale și vijelii pentru București și 13 județe din sudul și sud-estul țarii. Avertizarea de instabilitate atmosferica ridicata va fi in vigoare de sambata, de la ora 12.00, pana duminica, la ora 10.00. Avertizarea cod galben…

- Violeta Stoica Doar 11 locuri de soldat și gradat profesionist sunt scoase la concurs in Prahova, insa prahovenii care doresc sa intre in Armata Romana au posibilitatea sa se inscrie și pe posturile din alte județe ale țarii: Alba – 20, Argeș – 15, Bacau – 50, Brașov – 24, Buzau – 16, Braila – 6, București…

- ANM a emis o avertizare de Cod galben de ploi torențiale și vijelii, valabila miercuri, 4 mai, de la ora 12.00 pana la ora 21.00. In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul Munteniei și al Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…