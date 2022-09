Stiri pe aceeasi tema

Jucatorul roman Eric Bicfalvi a marcat duminica o dubla prin care echipa Ural Ekaterinburg a dispus cu scorul de 2-0 de formatia Torpedo Moscova, in etapa a noua din prima liga a Rusiei, potrivit news.ro.

Fotbalistul echipei Watford, Ismaila Sarr, a inscris un gol cu un sut de la aproximativ 50 de metri la meciul de luni cu West Bromwich, terminat la egalitate, scor 1-1, in liga a doua engleza, potrivit news.ro.Sarr a deschis scorul in minutul 12.

Fotbalistul roman Florin Tanase, de la FCSB, a semnat un contract pe doi ani cu clubul Al-Jazira, a anuntat, duminica, gruparea din Abu Dhabi pe contul sau de Twitter preluat de agerpres.

Fotbalistul roman Denis Dragus a marcat golul echipei Standard Liege, care a fost invinsa de KRC Genk cu scorul de 3-1, duminica, in deplasare, in etapa a doua a campionatului Belgiei, potriivit Agerpres.Dragus a punctat in min. 24, golurile echipei gazda fiind reusite de Cyriel Dessers (5, 29 - penalty)

Fotbalistul roman Rares Ilie, mijlocasul echipei Rapid Bucuresti, este asteptat vineri pe Coasta de Azur, pentru a efectua vizita medicala si a semna un contract cu echipa franceza OGC Nice, anunta cotidianul Nice Matin.

Fotbalistul roman Razvan Marin, care a jucat in ultimii doi ani la Cagliari, retrogradata in sezonul trecut in Serie B, ramane in Italia, la echipa de prima divizie Empoli, a anuntat marti noul sau club, potrivit Agerpres.

