- “Vara, cand este perioada concediilor, numarul donatorilor scade semnificativ. Bolnavii, in schimb, nu sunt in concediu .Ei așteapta o mana de ajutor de la cei care ar putea sa o faca. Mulți pacienți au nevoie in continuare de transfuzie de sange. Urgențele sunt zilnice, la fel si intervențiile chirurgicale,…

- „Avem URGENȚA MARE pe grupa O Negativ. Rugam frumos persoanele care au aceasta grupa sa vina la noi in Centru pentru a dona sange. De asemenea, avem nevoie și de donatori cu grupele AB pozitiv și AB negativ. Va așteptam la donare!”, au transmis, marți, reprezentanții Centrului de Transfuzie din Alba…

- Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupele A pozitiv și A negativ. In aceasta saptamana au fost multe urgențe pe aceste grupe, iar momentan stocul de sange este insuficient. Vineri, colega noastra Simona a donat sange pentru prima data. Se simte foarte bine și indeamna oamenii care au o stare buna de…

- Donare de sange in familie: domnul Alexandru și doamna Maria sunt donatori de cațiva ani. Azi, el a donat trombocite prin afereza, iar ea a fost pentru o donare standard. Mulțumim! Va așteptam la donare!, au transmis, miercuri, reprezentanții Centrului de Transfuzie din Alba Iulia. Program : Luni-Vineri…

- Avem nevoie in continuare de donatori cu grupele AB pozitiv și AB negativ. Azi , colegele noastre Emilia si Claudia au donat sange, vazand ca numarul donatorilor este in scadere. Va așteptam la donare!, au transmis, luni, cei de la Centrul de Transfuzie din Alba Iulia. Program : Luni-Vineri :7.30-13.00…

- Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupa 0 negativ . Va așteptam la donare, mulțumit, transmit, marți, reprezentanții Centrului de Transfuzie din Alba Iulia. Program:Luni-Vineri;7.30-13.00 14-17.04.2023 / Inchis Telefon:0258834050 Post-ul E mare nevoie de sange, grupa 0 negativ, la Centrul de Transfuzie…

- Astazi, 40 de preoți și enoriași din Protopopiatul Blaj au donat sange. Tuturor le mulțumim!, au transmis, joi, reprezentanții Centrului de Transfuzie din Alba Iulia. Program donare: Luni-Vineri ; 7.30-13.00 Telefon-0258834050 Post-ul Zeci de preoți și enoriași din Protopopiatul Blaj au donat sange…

- Avem nevoie URGENT de donatori cu grupa 0 Negativ. In ultimele 24 de ore au fost cateva urgențe pe aceste grupe. Doar la Spitalul Judetean de Urgența Alba Iulia au fost trei cazuri ( și inca mai au nevoie ) și alte doua cazuri in judet. Rugam persoanele care au aceasta grupa mai rara sa vina la noi…