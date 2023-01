Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in privința unui nou atac informatic masiv facut de hackeri in Romania.

Experții romani in securitate informatica avertizeaza in legatura cu atacurile masive declanșate de hackeri in Romania in aceasta perioada, prin SMS-uri sau e-mailuri false trimise in numele ANAF.

"Atacatorii incearca mereu sa se foloseasca de context pentru a-și construi scenariile de atac, astfel incat sa obțina o rata de succes mai mare. De multe ori exploateaza perioade-cheie in care suntem susceptibili sa fim mai puțin vigilenți online,…