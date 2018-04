Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu, presedintele Comisiei economice din Senat, vine cu un document incendiar privind practicile ANAF si subordonarea acestei institutii fata de actuala guvernare. El a publicat miercuri, pe pagina sa de Facebook, un extras care arata ca lucratorii Agentiei Nationale de Administrare…

- Ministrul Monica Babuc a participat la ședința de lucru cu directorii organizațiilor de drept public din domeniile cercetarii și inovarii in care Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii (MECC) exercita funcția de fondator.

- Imagini cu Elena Udrea si Alina Bica, aflate in Costa Rica, au aparut pe retele de socializare. Fotografiile au fost publicate pe pagina de Facebook a lui Narcis Vlad Barbu. Elena Udrea a reacționat dur, dupa apariția acestor imagini. „In lipsa pozelor cu Kovesi la taiatul porcului, protestarii pro…

- Judecatorul Cristi Danileț, fost membru CSM, se implica in scandalul momentului si, intr-o interventie la Digi24 i-a cerut ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa explice cum a intrat in posesia unui document care, sustine el, ar avea caracter nepublic. Citeste si: Judecatoarea care l-a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la acuzatia ca printre anexele la raportul despre Kovesi s-ar afla si un raport secret al Inspectiei Judiciare. Toader demonteaza aceste speculatii si afirma ca legea prevede...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la acuzatia ca printre anexele la raportul despre Kovesi s-ar afla si un raport secret al Inspectiei Judiciare. Toader demonteaza aceste speculatii si afirma ca legea prevede altceva."In legatura cu respectivul raport: Intr-o conferinta de…

- Pentru prima data in acest an, consilierii locali din comuna Saligny au fost convocati, astazi, de catre primarul Ion Beiu, in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi au fost incluse, spre dezbatere si aprobare, 13 proiecte de hotarare. Spre deosebire de alte administratii publice locale din judet, la Saligny…