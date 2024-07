E mai complicat. Reconstrucția fotbalului timișorean nu se face doar cu ciment și fier beton Cand vorbim de reconstrucția fotbalului timișorean nu folosim formule figurative, referindu-ne la pregatirea unor generații noi de tineri jucatori, ci chiar la propriu avem in vedere ridicarea unor arene de fotbal. Obiectivul cel mai rapid finalizat ar trebui sa fie stadionul Lego, botezat ”Eroii Timișoarei”, din calea Buziașului. Ne-am aștepta sa fie gata prin ... The post E mai complicat. Reconstrucția fotbalului timișorean nu se face doar cu ciment și fier beton appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

