Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a vorbit, intr-un interviu la BFMTV, despre amplificarea tendintelor populiste in Europa, precum si despre ascensiunea asa-numitelor democratii iliberale, care afecteaza independenta justitiei, el apreciind in acest context ”munca presedintelui roman, care nu…

- Intr-un interviu acordat la implinirea unui an de mandat, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a laudat pe Klaus Iohannis, pentru ca nu a lasat Romania sa ajunga in situatia in care sunt Polonia si Ungaria. Macron a recunoscut ca in toata Europa sunt in crestere tendintele populiste si „democratiile…

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…

- In contextul in care democratia este tot mai fragilizata in Europa, de regimuri iliberale care si-ar dori ca magistratii sa nu mai fie independenti politic, Klaus Iohannis este un exemplu pozitiv, pentru ca nu isi lasa tara din maini. O spune chiar presedintele Frantei, Emmanuel Macron. In…

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…

- Justitia din Romania si a atacurile politice la adresa acesteia si-au facut loc si in interviul acordat de presedintele Frantei la implinirea unui an de mandat. Emmanuel Macron l-a laudat pe Klaus Iohannis, care nu isi lasa tara sa ajunga in situatia in care sunt Polonia si Ungaria. In acelasi timp,…

- Justitia din Romania si a atacurile politice la adresa acesteia si-au facut loc si in interviul acordat de presedintele Frantei, la implinirea unui an de mandat. Emmanuel Macron l-a laudat pe Klaus Iohannis, care nu isi lasa tara sa ajunga in situatia in care sunt Polonia si Ungaria. In acelasi timp,…

- Remus Borza spune ca atunci cand este vorba despre exporturi, liderii mondiali doresc piețe libere, dar atunci cand subiectul se indreapta catre importuri, forța de munca exterioara sau migrație, discursul lor se schimba radical, aratand foarte mult protecționism. "A existat o anumita duplicitate…