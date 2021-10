De ce alegem fictiunea in fata datelor „Truth is stranger than fiction, but it is because Fiction is obliged to stick to possibilities; Truth isn't." (Adevarul e mai ciudat decat fictiunea, dar asta se intampla pentru ca fictiunea este obligata sa se rezume la posibilitati. Adevarul nu.) Mark Twain Multi dintre voi sunt socati zilele astea de grupul de oameni care nu cred in virus, in vaccin, in pandemie sau in orice e legat de vreo criza medicala. Unii dintre voi sunt socati de faptul ceilalti nu inteleg ca este doar o „facatura", o conspiratie, o situatie falsa care urmareste o suma de obiective…