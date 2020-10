E LEGE! Se dau amenzi URIAȘE Mega-lovitura pentru romani! Se dau amenzi uriașe daca incalcați o importanta lege! Mulți nu știau asta pana acum. Astfel ca, potrivit unui act normativ, vor primi amenzi cei care NU cer... Citește AICI pentru ce se dau amenzi URIAȘE- Ce trebuie sa faceți pentru a scapa fara a fi taxați! Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masurile care vor fi aplicate incepand cu data de 20 octombrie in Bucuresti sunt: - obligativitatea purtarii mastii si in spatiile deschise; - inchiderea restaurantelor, barurilor, teatrelor si cinematografelor; Citeste si Haos in Bucuresti. Cresele si after school-urile s-au…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a anunțat luni ca se instituie obligativitatea purtarii maștii in jurul școlilor, incepand de miercuri. Incepand de miercuri, 7 octombrie, se instituie obligativitatea purtarii maștii de

- Vezi proaste pentru milioane de șoferi. De astazi inainte, apar schimbari majore pe 22 artere secundare din Capitala. Brigada Rutiera București a transmis marți un comunicat prin care anunța circulația rutiera in sens unic,in zona cuprinsa intre Șoseaua Chitilei, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul…

- Zeci de dosare penale au fost intocmite de polițiști și au fost date amenzi de peste 700.000 de lei, dupa cele peste 1.400 de controale facute in sectorul silvic in perioada 21 – 28 august 2020. Potrivit...

- In urma controalelor efectuate pentru a verifica conformarea activitaților desfașurate pe ape (sau care au legatura cu apele)... The post Amenzi uriase aplicate de inspectorii apelor appeared first on Renasterea banateana .

- Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului a fost scoasa din biserica si a fost inconjorul lacasului de cult. Oamenii veniti cu miile s-au adunat sa o vada si nu au mai tinut cont de regulile de distantare pentru a preveni raspandirea infectiei cu noul coronavirus. Zeci de jandarmi…

- Controale ale polițiștilor din București și ale reprezentanților unor instituții au avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe linia respectarii masurilor de prevenire a coronavirusului. Au fost verificate cluburi, baruri și terase.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor…

- Guvernul din Hong Kong urmeaza sa revina la restricții draconice și sancțiuni pe masura pentru incercarea limitarii celui de-al treilea val de infectari cu coronavirus cu care se confrunta metropola in aceste zile, relateaza CNN.