E lege: parchezi pe trotuar, rămâi fără mașină! Parcarea pe trotuare are putea fi in scurt timp istorie, o modificare legislativa prevazand ca mașinile care ocupa zona destinata pietonilor vor putea fi ridicate și depuse in spații special amenajate, de unde vor putea fi recuperate doar dupa achitarea unei amenzi. Noua prevedere se regasește intr-un amendament privind circulatia pe drumurile publice , adoptat deja de Parlament Conform noilor amendamente, poliția rutiera va putea dispune ridicarea mașinilor ce staționaza neregulamentar, fara a se ține seama daca sunt parcate pe carosabil sau pe trotuar. In prezent, Codul rutier prevede ca poliția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

