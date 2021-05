E lege: operatorii din turism afectați de pandemie vor primi sprijin financiar Deputații au decis miercuri sa voteze o lege prin care operatorii economici din turism, afectați de pandemie, vor avea parte de o schema de sprijin financiar de pana la 800.00 euro/ companie. Absolut toți cei 303 deputați prezenți la momentul votului au fost de acord sa sprijine noul pachet de masuri pentru acordarea de sprijin financiar destinat intreprinderilor din domeniul turismului, structurilor de cazare, structurilor de alimentatie si agentiilor de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei COVID 19. Conform legii, ajutorul se acorda beneficiarilor sub forma unor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

